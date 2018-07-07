Сборные России и Хорватии не выявили победителя в основное время матча
Основное время четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии завершилось вничью со счетом 1:1, сообщает «Советский спорт».
Первый мяч во встрече, которая проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, забил российский полузащитник Денис Черышев на 31-й минуте, однако спустя семь минут нападающий Андрей Крамарич сравнял счет.
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Впереди команды ждут два дополнительных тайма по 15 минут.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.