Тереза Мэй поздравила сборную Англии с выходом в полуфинал ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/11691499/AP_18052403524255-pic905-895x505-69336.jpg">

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила футболистов национальной команды Англии с выходом в полуфинал чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Поздравляю тренера Гарета Саутгейта и его команду. Еще одна блестящая победа, которой может гордиться вся страна», — написала британский премьер.

Реклама

Четвертьфинальная встреча между сборными Англии и Швеции, которая прошла в Самаре 7 июля, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.