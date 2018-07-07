Начался матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии

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Началась четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает «Советский спорт».

Матч проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сборные России и Хорватии определились со стартовыми составами на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года.