Начался матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии
Началась четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает «Советский спорт».
Матч проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее сборные России и Хорватии определились со стартовыми составами на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года.