Кадыров обратился к футболистам сборной России перед матчем с Хорватией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает ТАСС.

«Мы всей душой и всем сердцем поддерживаем сборную России. Желаем победы, верим в победу. Ребята, вы лучшие, помните об этом, и все у вас получится! Ну а будущий соперник в полуфинале известен — это команда Англии», — написал в Telegram-канале Кадыров.

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7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сборные России и Хорватии определились со стартовыми составами на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года.