Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции

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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против команды Швеции, сообщает ТАСС.

Встреча между сборными Англии и Швеции, которая прошла в Самаре 7 июля, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что сборные России и Хорватии определились со стартовыми составами на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года.