Малкин и Ковальчук вылетели в Сочи на матч сборной России

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Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов отправились в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает «Матч ТВ».

«В Сочи, на 1/4 финала чемпионата мира — 2018», — написал Малкин в твиттере.

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7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о чемпионате мира по футболу 2018 года.