Малкин и Ковальчук вылетели в Сочи на матч сборной России
Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов отправились в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает «Матч ТВ».
«В Сочи, на 1/4 финала чемпионата мира — 2018», — написал Малкин в твиттере.
7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о чемпионате мира по футболу 2018 года.
�� to Sochi, 1/4 finals #FIFAWC2018 ⚽️ pic.twitter.com/QtzH8dLXsK— Evgeni Malkin (@emalkin71geno) 7 июля 2018 г.