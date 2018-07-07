Россия остается среди пяти претендентов на победу в ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/845/11822845/upload-SIZ_6534-pic905-895x505-41763.jpg">

Сборная России остается одним из пяти претендентов на победу на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала первенства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Реклама

В полуфинал чемпионата мира уже вышли сборные Франции, Бельгии и Англии. Матчи пройдут 10 и 11 июля.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что сборная Англии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира.