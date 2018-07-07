Президент Хорватии прибыла в Сочи
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи на матч национальной команды по футболу со сборной России, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Отмечается, что сегодня, 7 июля, также состоится встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с президентом Хорватии.
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Также Медведев и Грабар-Китарович планируют вместе посмотреть матча Россия — Хорватия, который состоится на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее сообщалось, что болельщики сборной Хорватии начали массово прибывать в Сочи.