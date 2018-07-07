Президент Хорватии прибыла в Сочи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/119/11822119/upload-RIAN_5571680.HR-pic905-895x505-78736.jpg">

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи на матч национальной команды по футболу со сборной России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что сегодня, 7 июля, также состоится встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с президентом Хорватии.

Реклама

Также Медведев и Грабар-Китарович планируют вместе посмотреть матча Россия — Хорватия, который состоится на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Хорватии начали массово прибывать в Сочи.