Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в фан-зоне ЧМ-2018
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС.
Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени.
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Отмечается, что сегодня, 7 июля, состоится матч сборной России против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее сообщалось, что самолет с Кубком Стэнли прибыл в московский аэропорт Домодедово.