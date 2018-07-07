Суарес резко отреагировал на слова Гризманна о любви к Уругваю

<img src="//img.gazeta.ru/files3/367/11814367/RIAN_5556844.HR-pic905-895x505-48060.jpg">

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес отреагировал на слова форварда команды Франции Антуана Гризманна о любви к Уругваю, сообщает «Советский спорт».

«Гризманн — француз, и он не знает, что значит быть уругвайцем. Он не знает, кто мы, и не представляет, чего нам нужно делать, чтобы пробиться и стать успешными в футболе», — приводит слова Суареса Goal.

Реклама

Отмечается, что Гризманн не праздновал гол в ворота сборной Уругвая из уважения к своим друзьям из этой страны.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.