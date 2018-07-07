Суарес резко отреагировал на слова Гризманна о любви к Уругваю
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес отреагировал на слова форварда команды Франции Антуана Гризманна о любви к Уругваю, сообщает «Советский спорт».
«Гризманн — француз, и он не знает, что значит быть уругвайцем. Он не знает, кто мы, и не представляет, чего нам нужно делать, чтобы пробиться и стать успешными в футболе», — приводит слова Суареса Goal.
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Отмечается, что Гризманн не праздновал гол в ворота сборной Уругвая из уважения к своим друзьям из этой страны.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.