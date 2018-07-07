Мэр Казани: срочно начинаем рисовать граффити Модрича

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Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что в городе начали рисовать граффити с изображением лидера сборной Хорватии Луки Модрича.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром.

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Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича», — цитирует Метшина «Бизнес Online».

Отмечается, что Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, которые были изображены на казанских граффити, покинули турнир.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее Неймар отреагировал на граффити со своим изображением в Казани.