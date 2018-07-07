Срна: мы превосходим Россию на 90% в индивидуальном мастерстве игроков

<img src="">

Бывший защитник сборной Хорватии по футболу Дарио Срна рассказа о предстоящем матче национальной команды с Россией в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Россия — авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90%», — цитирует футболиста 24sata.

Реклама

Также Срна отметил, что сборной Хорватии будет сложнее в матче с россиянами, чем с командой Дании.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что шаманы Бурятии помолятся за сборную России перед матчем четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.