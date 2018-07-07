Срна: мы превосходим Россию на 90% в индивидуальном мастерстве игроков
Бывший защитник сборной Хорватии по футболу Дарио Срна рассказа о предстоящем матче национальной команды с Россией в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Россия — авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90%», — цитирует футболиста 24sata.
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Также Срна отметил, что сборной Хорватии будет сложнее в матче с россиянами, чем с командой Дании.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее сообщалось, что шаманы Бурятии помолятся за сборную России перед матчем четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.