Бекхэм поздравил Гризманна с выходом в полуфинал ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/10611629/RTR4G5TU-pic905-895x505-80179.jpg">

Экс-капитан национальной команды Англии Дэвид Бекхэм поздравил французского форварда Антуана Гризманна с выходом в полуфинал чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю, мой друг», — написал Бекхэм в комментарии к записи Гризманна в инстаграме.

Реклама

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович предложил Бекхэму спор на исход матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между Швецией и Англией.