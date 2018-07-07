Бекхэм поздравил Гризманна с выходом в полуфинал ЧМ-2018
Экс-капитан национальной команды Англии Дэвид Бекхэм поздравил французского форварда Антуана Гризманна с выходом в полуфинал чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Поздравляю, мой друг», — написал Бекхэм в комментарии к записи Гризманна в инстаграме.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович предложил Бекхэму спор на исход матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между Швецией и Англией.