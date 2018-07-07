Губернатор: зимой ФИФА планировала снять «Самару Арену» с ЧМ

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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) планировала снять стадион «Самара Арена» с чемпионата мира — 2018.

«Ни для кого не секрет, что мы серьезно отставали. И в какой-то момент ФИФА засомневалась в Самаре.

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Ее представители, когда приезжали к нам с инспекцией, открыто сказали, что будут снимать стадион с чемпионата мира. Они всерьез планировали это сделать.

В связи с этим еще более важно, что стадион все-таки удалось сдать в эксплуатацию и Самарская область не осталась без мирового первенства», — цитирует Азарова газета «Известия».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино назвал Россию одной из крупнейших футбольных стран.