Симуляции Неймара стали объектом насмешки португальских спасателей

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Португальские спасатели в оригинальной форме осудили количество ложных вызовов гражданами экстренной помощи, передает «Советский спорт».

Как информирует RMC Sport, Национальный институт медицинских чрезвычайных ситуаций (INEM) для сравнения со злоупотреблением вызовов спасателей взял количество симуляций бразильского форварда Неймара. Во время чемпионата мира — 2018 чересчур эмоциональную реакцию футболиста на стыки высмеяли и раскритиковали соцсети.

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Инфографика со сравнением появилась в официальном аккаунте учреждения в твиттере.

Надпись на фото гласит: «75,8% звонков на номер 112 также не являются чрезвычайными ситуациями» и подразумевает, что Неймар симулирует нарушения на себе более чем в 75% случаев.

Ранее Неймар посмеялся над своим граффити в Казани.