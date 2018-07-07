Легенда сборной Дании назвал честью встречу с Путиным

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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Петер Шмейхель рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.

Российский лидер накануне встретился с легендарными футболистами в Кремле.

«Все любят этот чемпионат мира, и организаторы хотели бы это использовать, чтобы показать, как будет развиваться страна, когда турнир закончится. Нас, футболистов прошлого, собрали вместо для встречи с Путиным, и он спросил нас, что мы думаем об этом. Это была честь», — сказал датчанин.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.