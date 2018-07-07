ФИФА вынесла предупреждение вратарю Хорватии за майку с фото погибшего друга

<img src="//img.gazeta.ru/files3/473/11822473/RIAN_5572417.HR-pic905-895x505-23326.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение вратарю сборной Хорватии за нарушение правил использования экипировки, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Mundo Deportivo, голкипер «шашечных» после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Дании продемонстрировал майку с изображением своего погибшего друга Хрвойе Кустича.

Ранее сообщалось, что Субашича журналисты довели до слез на пресс-конференции вопросом о Кустиче.