ФИФА вынесла предупреждение вратарю Хорватии за майку с фото погибшего друга
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение вратарю сборной Хорватии за нарушение правил использования экипировки, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Mundo Deportivo, голкипер «шашечных» после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Дании продемонстрировал майку с изображением своего погибшего друга Хрвойе Кустича.
Ранее сообщалось, что Субашича журналисты довели до слез на пресс-конференции вопросом о Кустиче.