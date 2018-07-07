Вратарь сборной Бельгии упрекнул Бразилию в переоценке своих сил
Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа заявил, что команда Бразилии переоценила свои возможности в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
В четвертьфинале бельгийцы одержали победу над бразильцами со счетом 2:1.
«Бразильцы уже думали, что выиграют чемпионат мира, однако турнир для них на этом закончен. По ходу матча я ощущал, что наш тактический план на игру работает. Я считаю, что мы хорошо оборонялись, и чувствую свою вину за пропущенный мяч», — сказал вратарь.
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В полуфинале турнира «красные дьяволы» встретятся с командой Франции.
Ранее сообщалось, что Бельгия вышла в полуфинал ЧМ впервые с 1986 года.