Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам с обещанием отдать все силы ради победы в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, передает «Советский спорт».
Сборная России поблагодарила фанатов за поддержку, пообещав полностью выложиться ради выхода в следующий турнира.
«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на ЧМ-2018 и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — гласит сообщение национальной команды в твиттере.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июня на сочинском стадионе «Фишт». Матч начнется в 21.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что выдра-оракул сделала прогноз на матч Россия — Хорватия.
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.