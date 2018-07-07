Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией

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Сборная России по футболу обратилась к болельщикам с обещанием отдать все силы ради победы в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, передает «Советский спорт».

Сборная России поблагодарила фанатов за поддержку, пообещав полностью выложиться ради выхода в следующий турнира.

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«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на ЧМ-2018 и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — гласит сообщение национальной команды в твиттере.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июня на сочинском стадионе «Фишт». Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что выдра-оракул сделала прогноз на матч Россия — Хорватия.