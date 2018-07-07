Нападающему сборной Франции предложили стать легендой в «Химках»
На трибунах стадиона «Нижний Новгород», где проходил матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами Франции и Уругвая, появился необычный баннер, сообщает «Советский спорт».
Надпись в баннере гласит о предложении нападающему Килиану Мбаппе перейти в «Химки».
«Мбаппе, переходи в «Химки», стань легендой!» — говорится на баннере. Также рядом фанаты вывесили баннер с логотипом «Химок».
Фото стало вирусным в твиттере, где его разместили многие пользователи.
Матч Уругвай — Франция закончился со счетом 2:0 в пользу «трехцветных». 19-летний Мбаппе на турнире провел пять матчей и забил три мяча.
Ранее экс-игрок сборной России назвал главную звезду ЧМ-2018.
«Мбаппе перехоли в Химки и стнь легендой» #URUFRA ������������������ pic.twitter.com/JCyA3Yx1HG— Yanis Madni Official (@YanisMadniOffcl) 6 июля 2018 г.