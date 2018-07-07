Нападающему сборной Франции предложили стать легендой в «Химках»

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На трибунах стадиона «Нижний Новгород», где проходил матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами Франции и Уругвая, появился необычный баннер, сообщает «Советский спорт».

Надпись в баннере гласит о предложении нападающему Килиану Мбаппе перейти в «Химки».

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«Мбаппе, переходи в «Химки», стань легендой!» — говорится на баннере. Также рядом фанаты вывесили баннер с логотипом «Химок».

Фото стало вирусным в твиттере, где его разместили многие пользователи.

Матч Уругвай — Франция закончился со счетом 2:0 в пользу «трехцветных». 19-летний Мбаппе на турнире провел пять матчей и забил три мяча.

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