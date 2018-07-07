Бельгия вышла в полуфинал ЧМ впервые с 1986 года
Победа над командой Бразилии позволила сборной Бельгии повторить свой исторический максимум на чемпионатах мира, сообщает «Советский спорт».
В последний раз «красные дьяволы» выходили в полуфинал мирового первенства в 1986 году. Матч за выход в финал бельгийцы тогда проиграли Аргентине.
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Таким образом, сборная Бельгии во второй раз в своей истории вышла в полуфинал мундиаля, а также имеет шансы улучшить свое достижение.
В полуфинале турнира подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Франции. Матч состоится 10 июля.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча Бразилия — Бельгия (1:2).
Ранее сообщалось, что в Кремле приветствовали решение президента Франции приехать на полуфинал ЧМ-2018.