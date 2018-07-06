Министр спорта Татарстана: матчи ЧМ-2018 в Казани прошли на высочайшем уровне

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что матчи чемпионата мира по футболу в Казани прошли на высочайшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

«Казань приняла шесть матчей главного спортивного турнира в истории нашей страны и, подводя предварительные итоги, мы можем сказать, что нам удалось все сделать на высшем уровне», — сказал Леонов.

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Функционер отметил, что болельщики и гости столицы Татарстана остались довольны тем, как их встретили в Казани.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.