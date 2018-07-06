В Сочи парализовано движение из-за ливня перед матчем Россия — Хорватия

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В Сочи образовались пробки из-за ливня, который затопил город. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий.

Отмечается, что в районе Адлера, рядом со стадионом «Фишт», где состоится матч чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии, прошел тропический ливень.

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Движение в некоторых районах города также было заблокировано.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее пассажиры не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» из-за ливня, который затопил Сочи накануне матча сборной России на чемпионате мира — 2018.