Треть месячной нормы осадков за час выпало в Сочи перед матчем России
В Сочи в течение часа выпала треть месячной нормы осадков, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что ливень затопил улицы города за день до матча четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии.
Встреча состоится на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.
Ранее последствия ливня попали на видео, которые сняли жители города.