Макрон приедет в Россию на полуфинальный матч сборной Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на матч национальной команды в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации с официального сайта администрации французского лидера, Макрон посетит матч сборной, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

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Французская команда встретится в полуфинале с победителем пары Бразилия — Бельгия.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн сообщил, что Макрон может посетить матч своей национальной команды на чемпионате мира — 2018, если «трехцветные» пробьются в полуфинал турнира.