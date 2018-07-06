Погба призвал СМИ перестать критиковать Гризманна

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба обратился к СМИ с просьбой не критиковать форварда национальной команды Антуана Гризманна, сообщает ТАСС.

«Мы счастливы, что победили, что тут еще скажешь? Что касается Гризманна, то он старается делать все для команды, он всегда решителен, даже если его критикуют. Не трогайте его, не критикуйте», — сказал Погба.

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Также футболист отметил, что выход в полуфинал — «не окончательная пристань для французского корабля».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее Гризманн был признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой Уругвая.