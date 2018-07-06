Сборная Франции одержала победу над Уругваем и вышла в полуфинал ЧМ-2018
Сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник французской сборной Рафаэль Варан. Нападающий Антуан Гризманн удвоил преимущество команды, отличившись на 61-й минуте.
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Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала
Франция — Уругвай — 2:0
Голы: 1:0 — Варан, 40; 2:0 — Гризманн, 61.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.
Ранее определились все участники четвертьфинала чемпионата мира — 2018.