Перед матчем сборной России страшный ливень затопил Сочи
Ливень затопил улицы Сочи накануне матча сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Живая Кубань».
Отмечается, что последствия ливня попали на видео, которые сняли жители города.
Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.
Ранее сообщалось, что на матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии ожидается аншлаг.