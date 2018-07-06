ЦБ выпустит монету в 1/2 рубля в случае выхода сборной в полуфинал ЧМ-2018

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Банк России выпустит монету достоинством в 1/2 рубля в случае выхода национальной команды по футболу в полуфинал чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!» — говорится в сообщении на официальной странице регулятора в твиттере.

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Также к своему сообщению Центральный Банк прикрепил предварительный эскиз монеты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее Центробанк предсказал спасение вратаря сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.