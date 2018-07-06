ЦБ выпустит монету в 1/2 рубля в случае выхода сборной в полуфинал ЧМ-2018
Банк России выпустит монету достоинством в 1/2 рубля в случае выхода национальной команды по футболу в полуфинал чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!» — говорится в сообщении на официальной странице регулятора в твиттере.
Также к своему сообщению Центральный Банк прикрепил предварительный эскиз монеты.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.
Ранее Центробанк предсказал спасение вратаря сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.
Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших! ⚽����#WorldCup #РоссияХорватия #RUSCRO pic.twitter.com/dRaQjzrkgB— Банк России (@bank_of_russia) 6 июля 2018 г.