Египет поблагодарил Кадырова за теплый прием сборной на ЧМ-2018

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Парламент Египта и посольство страны в России выразили благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за теплый прием сборной по футболу во время чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Посол Египта в России Ихаб Насер выразил глубочайшую признательность главе республики Рамзану Кадырову, а в его лице и всему чеченскому народу за гостеприимство и великолепный прием сборной Египта по футболу», — сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской республики.

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В заявлении также отмечается, что парламент Египта объявил «сердечную благодарность Чеченской республике и лично Рамзану Кадырову за внимательное отношение и заботу к их футболистам и всему персоналу команды».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее Кадыров заявил, что форвард «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах намерен еще раз посетить республику.