Известный хоккеист посоветовал сборной России остыть после победы над Испанией

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Хоккеист Дмитрий Орлов, который в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли, поделился ожиданиями от матча сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 с Хорватией, передает Sport24.

«Да я не футбольный аналитик, мне трудно оценивать. В футбол играл только в детстве. Важно после большой победы над Испанией чуть-чуть остыть и с холодной головой выйти на четвертьфинальный матч», — сказал Орлов.

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Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов отказался раскрывать карты перед матчем с Хорватией.