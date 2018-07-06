Названы города с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира

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Стал известен рейтинг городов чемпионата мира по футболу 2018 года с самыми красивыми болельщицами.

По информации с сайта Tvil.ru, на первом месте оказались Санкт-Петербург и Сочи (23%), на третьем месте расположилась Москва (20%).

Затем следуют Нижний Новгород (12%), Екатеринбург (10%), Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), Казань, Волгоград и Самара (1%).

Ранее болельщицы сборной России по футболу дважды поцеловали репортера из Южной Кореи во время прямого включения.