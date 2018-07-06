Сотникова пообещала набить тату в случае победы сборной России над Хорватией
Российская фигуристка Аделина Сотникова пообещала набить татуировку в случае победы сборной России над командой Хорватии в матче чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Если наши выиграют в субботу, то я… Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа. Какие ваши варианты? Подсказывайте», — написала Сотникова в своем инстаграме.
Ранее известный рэп-исполнитель T-Killah набил себе татуировку на лице после победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.