Сотникова пообещала набить тату в случае победы сборной России над Хорватией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/8352905/upload-TASS_13399123-pic905-895x505-42862.jpg">

Российская фигуристка Аделина Сотникова пообещала набить татуировку в случае победы сборной России над командой Хорватии в матче чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Если наши выиграют в субботу, то я… Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа. Какие ваши варианты? Подсказывайте», — написала Сотникова в своем инстаграме.

Ранее известный рэп-исполнитель T-Killah набил себе татуировку на лице после победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018.