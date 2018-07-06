Первая любовь Акинфеева рассказала о взаимоотношениях с футболистом

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Бывшая одноклассница и первая возлюбленная голкипера сборной России Игоря Акинфеева Ольга Рыдзевская поделилась воспоминаниями о взаимоотношениях с футболистом.

«В отличие от остальных ребят, с которыми мы ходили тусоваться в бар-бильярдную по соседству, Акинфеев после школы мчался на тренировки.

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Меня посещала чисто женская мысль: «Эх, надо было брать!» Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно, но у нас все мальчики были красавцами. Я тогда, к сожалению, больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!» — цитирует Рыдзевскую «Комсомольская правда».

Ранее в Московском зоопарке вылупившегося месяц назад степного орла назовут в честь Акинфеева.