Вратарь сборной Франции поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Уругвая

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Вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России против Уругвая, передает «РИА Новости».

«Уругвай — очень сильная команда. Мы не должны давать им преимущества на «стандартах» — штрафных, угловых, должны не давать им развернуться в штрафной. Надо помнить, что у нас есть собственный стиль. Мы должны отдать все силы, мы это сделаем. Этот матч — это все, либо ничего. Эта игра будет сложнее, чем матч с аргентинцами», — заявил француз.

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Франция сыграет с Уругваем 6 июля в Нижнем Новгороде.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее наставник Уругвая похвалил организацию ЧМ-2018.