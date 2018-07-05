Вратарь сборной Франции поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Уругвая
Вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России против Уругвая, передает «РИА Новости».
«Уругвай — очень сильная команда. Мы не должны давать им преимущества на «стандартах» — штрафных, угловых, должны не давать им развернуться в штрафной. Надо помнить, что у нас есть собственный стиль. Мы должны отдать все силы, мы это сделаем. Этот матч — это все, либо ничего. Эта игра будет сложнее, чем матч с аргентинцами», — заявил француз.
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Франция сыграет с Уругваем 6 июля в Нижнем Новгороде.
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