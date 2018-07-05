Форвард сборной Бельгии прокомментировал игру Неймара на ЧМ-2018

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Форвард сборной Бельгии и английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал игру нападающего французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира по футболу в России, передает ТАСС.

«Он не актер, футболисты, которые играют против него, иногда не справляются с тем, чтобы остановить его по правилам, потому что качество его игры вне привычных рамок. Думаю, Неймар завтра будет лучшим игроком в своей команде», — заявил Лукаку на пресс-конференции.

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Бельгия сыграет против Бразилии 6 июля в Казани.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее сборная Бельгии прибыла в Казань на матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Бразилии.