Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ-2018

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Иностранные болельщики восхитились Россией во время чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

«Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для массы иностранных туристов, которые увидели первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и множество доброжелательных людей» — пишет американская газета Wall Street Journal.

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Российские власти потратили на подготовку к мундиалю более $12 млрд. В основном финансировались реконструкция стадионов, дорог и аэропортов в тех городах, где проходят матчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее двойник Владимира Ленина пострадал от издевательств фанатов.