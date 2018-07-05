Захарова призвала Мэй не беспокоиться за британских болельщиков во время ЧМ-2018

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не беспокоиться за британских болельщиков во время чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«Несмотря на ту грязь, которая выливалась на нашу страну до чемпионата мира, сейчас уже сложно придумать какие-то небылицы, ведь все видят все своими глазами. Хотя русофобская кампания тоже не стихает. Отметилась премьер-министр Великобритании: она озвучила свои переживания за безопасность английских болельщиков в России. У нас все хорошо с болельщиками, не переживайте. Можете приехать посмотреть», — заявила Захарова.

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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее Захарова призвала отказать США в праве проводить международные соревнования.