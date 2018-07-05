Известный агент назвал слабым состав сборной России на ЧМ-2018

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Футбольный агент Марко Трабукки назвал нынешнее поколение футболистов сборной России достаточно слабым, сообщает Sport.24.ru.

«Есть два-три футболиста, которые доросли до мирового уровня. Это Александр Головин, Марио Фернандес, Роман Зобнин. Плюс Игорь Акинфеев, конечно. Но он уже десять лет является футболистом европейского класса», — сказал Трабукки.

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Матч России против Хорватии в 1/4 финала мундиаля состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

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