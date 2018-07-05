Игрока украинского клуба выгнали из команды за поддержку сборной России
Футболист юношеской команды львовских «Карпаты» Михаил Готра лишился клуба из-за поддержки национальной сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
18-летний голкипер разместил несколько фотографий на своей странице в инстаграме со словами и символикой в поддержку сборной России, после чего руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня ЧМ-2018.
Ранее украинский тренер заявил, что принципиально не смотрит матчи России на ЧМ-2018.