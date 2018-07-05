В Казани нарисовали граффити к приезду Неймара‍

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Новое граффити с изображением нападающего сборной Бразилии Неймара появилось в Казани накануне матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

В столицу Татарстана игроки бразильской команды приедут за сутки до встречи со сборной Бельгии. Граффити будет видно из окон отеля, где поселят футболистов.

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«Мы предполагаем, что граффити будет видно из окон гостиницы, где разместится Неймар. Эскиз граффити появился вчера только в 23.00. Ночью приступили к работе над изображением», — заявила представитель исполкома Казани Жанна Белицкая.

Матч за выход в полуфинал мундиаля между Бразилией и Бельгией пройдет 6 июля на «Казань Арене».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии Неймар провел почти 14 минут лежа на газоне во время матчей ЧМ.