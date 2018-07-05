В Московском зоопарке степного орла назвали в честь Акинфеева
В Московском зоопарке вылупившегося месяц назад степного орла назовут в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщает портал Mos.ru.
Об этом заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, идея назвать птенца в честь футболиста родилась после победы 1 июля российской сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Испании. Акинфеев отразил два удара в послематчевой серии пенальти.
Отмечается, что именную табличку установят на вольере с птицей после окончания мундиаля.
Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды». Эти птицы с молниеносной реакцией и острым зрением ревностно оберегают свое гнездо.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не против установки памятников Станиславу Черчесову и Акинфееву.