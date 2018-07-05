В Московском зоопарке степного орла назвали в честь Акинфеева‍

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В Московском зоопарке вылупившегося месяц назад степного орла назовут в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщает портал Mos.ru.

Об этом заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, идея назвать птенца в честь футболиста родилась после победы 1 июля российской сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Испании. Акинфеев отразил два удара в послематчевой серии пенальти.

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Отмечается, что именную табличку установят на вольере с птицей после окончания мундиаля.

Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды». Эти птицы с молниеносной реакцией и острым зрением ревностно оберегают свое гнездо.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не против установки памятников Станиславу Черчесову и Акинфееву.