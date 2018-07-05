Экс-игрок сборной Франции оценил игру Головина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/735/11794735/RIAN_5520683.HR-pic905-895x505-41788.jpg">

Бывший футболист сборной Франции Флоран Малуда поделился мнением об игре полузащитника сборной России Александра Головина.

«Головин — очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Еще очень важный момент — стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее», — цитирует Малуду газета «Известия».

Реклама

На домашнем чемпионате мира 2018 года Головин принял участие в четырех матчах сборной России, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее Головин прокомментировал слухи об интересе иностранных клубов.