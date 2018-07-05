Игроку сборной Японии было приятно вернуться в Россию
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда поделился впечатлениями от поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года.
«Я старался сосредоточиться на тренировках и игре за сборную, но, конечно, было приятно снова вернуться в Россию, увидеть места, которые стали для меня родными за четыре года в ЦСКА. Этот клуб дал мне очень многое, если не все. Благодаря ему я сделал хорошую карьеру.
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В Москве я провел лучшие годы как футболист. Всегда буду благодарен за это ЦСКА и всем своим партнерам по той команде», — цитирует Хонду газета «Известия».