Защитник сборной Швеции предпочитает матч на ЧМ-2018 родам жены
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист не пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против Англии даже из-за родов жены, сообщает «Советский спорт».
Супруга капитана шведов должна родить в ближайшие дни, однако это не помешает ему побороться с командой за выход в полуфинал мундиаля.
«Я планирую остаться. Моя жена — очень сильный человек, и мы знали ситуацию до моего приезда сюда. Пока ничего не произошло. Если у меня будет возможность быстро слетать домой, я могу сделать это. Но, что бы ни случилось, я не пропущу четвертьфинал», — цитирует Гранквиста Evening Standard.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что известный специалист считает отсутствие Златана Ибрагимовича преимуществом Швеции.