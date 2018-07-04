Аргентинский фанат осужден за попытку продать билеты на матч ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/11820859/upload-RIAN_5568092.HR-pic905-895x505-17714.jpg">

Аргентинский болельщик был оштрафован на более чем полмиллиона рублей за попытку незаконной продажи билетов на встречу чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

«Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Реклама

Согласно статье 14.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), нарушителям грозят штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на матч.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.

Ранее полиция задержала английского болельщика, который осквернил памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову на стадионе «Спартак».