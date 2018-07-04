Аргентинский фанат осужден за попытку продать билеты на матч ЧМ-2018
Аргентинский болельщик был оштрафован на более чем полмиллиона рублей за попытку незаконной продажи билетов на встречу чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
«Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Согласно статье 14.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), нарушителям грозят штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на матч.
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