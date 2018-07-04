Колумбийским футболистам угрожают смертью за вылет с чемпионата мира

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Игроки сборной Колумбии Карлос Бакка и Матеус Урибе не реализовали послематчевые пенальти в матче против Англии на стадии 1/8 финала чемпионата мира и получили смертельные угрозы от пользователей социальных сетей, сообщает «Советский спорт».

Болельщики писали, что игроки колумбийской сборной «уже мертвы» и рекомендовали им не возвращаться домой.

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Матч за выход в четвертьфинал проходил 3 июля в Москве и завершился победой сборной Англии по пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью (1:1).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что игроку сборной Дании угрожают смертью из-за вылета команды с ЧМ-2018.