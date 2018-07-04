Дуглас Коста вернулся в общую группу сборной Бразилии на ЧМ-2018

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Фланговый полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вернулся в общую группу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

Коста получил травму в матче группового этапа мундиаля против Сербии. Он провел тренировку вместе с футболистами, которые не попали в стартовый состав команды на встречу 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Также к тренировкам вернулся крайний защитник мадридского «Реала» Марсело.

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