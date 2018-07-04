Дуглас Коста вернулся в общую группу сборной Бразилии на ЧМ-2018
Фланговый полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вернулся в общую группу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
Коста получил травму в матче группового этапа мундиаля против Сербии. Он провел тренировку вместе с футболистами, которые не попали в стартовый состав команды на встречу 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Также к тренировкам вернулся крайний защитник мадридского «Реала» Марсело.
Реклама
Пентакампеоны обыграли мексиканцев со счетом 2:0 и пробились в четвертьфинал турнира.
Ранее Диего Марадона призвал Неймара определиться со своим предназначением на поле.