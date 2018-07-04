Кейн: после победы над Колумбией на ЧМ-2018 мы стали взрослее

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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн выразил мнение, что после победы над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России команда стала взрослее, передает ТАСС.

«Безусловно, меня переполняют эмоции. Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее.Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом», — заявил Кейн.

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Подопечные Гарета Саутгейта переиграли колумбийцев в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее наставник англичан прокомментировал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018.