Кейн: после победы над Колумбией на ЧМ-2018 мы стали взрослее
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн выразил мнение, что после победы над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России команда стала взрослее, передает ТАСС.
«Безусловно, меня переполняют эмоции. Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее.Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом», — заявил Кейн.
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Подопечные Гарета Саутгейта переиграли колумбийцев в серии послематчевых пенальти.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее наставник англичан прокомментировал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018.