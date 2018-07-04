Радимов рассказал, как скажется отсутствие Жиркова на игре сборной России на ЧМ-2018

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Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, как скажется отсутствие защитника сборной России Юрия Жиркова на игре команды в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, передает НСН.

«Если Жирков четырежды выходил в стартовом составе, и сборная пробилась в четвертьфинал, то вот вам и ответ», — заявил Радимов.

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Подопечные Станислава Черчесова встретятся с Хорватией 7 июля на стадионе «Фишт».

Ранее стало известно, что предварительный диагноз Жиркова подтвержден.